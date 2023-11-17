Ущерб от действий чиновников в Самарской области следствие оценило в 3 млрд рублей

Решением Октябрьского суда Самары бывшего первого вице-губернатора — врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева отправили в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро «Самарская».
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