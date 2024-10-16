ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ.

10 октября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялся авторский мастер-класс Высоцкой Христины Игоревны ´Современные тенденции и особенности осуществления проектной работы в образовательном пространстве в сфере декоративно-прикладного творчества и дизайна´.