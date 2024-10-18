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Пункт-А

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Дождь превратил Астрахань в озеро, коммунальщики ведут откачку воды

Дождь превратил Астрахань в озеро, коммунальщики ведут откачку воды

Не прекращающийся со вчерашнего дня дождь превратил улицы Астрахани в реки и озера. Сегодня в ситуационном центре Единой диспетчерской службы под руководством врио главы города Назара Кучерука прошло оперативное совещание.

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