Дождь превратил Астрахань в озеро, коммунальщики ведут откачку воды

Не прекращающийся со вчерашнего дня дождь превратил улицы Астрахани в реки и озера. Сегодня в ситуационном центре Единой диспетчерской службы под руководством врио главы города Назара Кучерука прошло оперативное совещание.
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