Иосиф Пригожин поддерживает проверку артистов на запрещенные вещества

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что сцену нужно возвращать старой гвардии. Выступление певицы Глюк’оZы, которое состоялось в состоянии сильного опьянения и сопровождалось непристойными действиями на сцене, вызвало бурную реакцию общественности.
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