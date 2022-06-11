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Аналитик Привезенцев: ВС РФ уничтожат «Железный купол» до его развертывания на Украине

Аналитик Привезенцев: ВС РФ уничтожат «Железный купол» до его развертывания на Украине

globallookpress.com/Gil Cohen Magen/Xinhua Российские войска сделают все возможное, чтобы уничтожить систему ПВО «Железный купол» до ее развертывания на территории Украины, заявил специалист по военной и гражданской авиации Андрей Привезенцев.

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