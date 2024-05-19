Девушка в нижнем белье прогуливалась по фуд-корту Нижегородского ТРЦ

В Нижнем Новгороде произошел инцидент, который вызвал бурю эмоций у местных жителей. Две девушки, одетые в нижнее белье и маски, были замечены прогуливающимися по территории торгово-развлекательного комплекса на одном из фуд-кортов ТРЦ "Небо".