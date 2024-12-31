ВС России добились перелома на фронте СВО в 2024 году: Коротченко об успехах российской армии

ВС РФ в 2024 году добились больших успехов на линии фронта Спецоперации, сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, анализируя действия российской армии в рамках СВО в течение года.
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