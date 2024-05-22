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Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Атака украинских дронов на Новороссийск имеет один важный подтекст. До этого, несмотря на наличие технических возможностей, ВСУ довольно длительное время воздерживались от атак на торговую инфраструктуру крупнейшего российского порта, и в ответ наши не стали продолжать атаки против торговой инфраструктуры Одессы и дунайских портов Украины.

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