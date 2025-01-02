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В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов

ТАСС/Денисов Вадим В Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов были остановлены все промышленные предприятия, сообщил первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

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Комментарии
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Владимир Елкин
А пока накапливались долги Молдавии Газпром о чем думал?
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19 час.
АЖ
Александр Жигилий
Так у них же ГРЭС, по сообщениям СМИ, перешла с газа на уголь! А почему тогда остановка?
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4 час.

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