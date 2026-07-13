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РИА Новый день

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Две ямальчанки потратили с украденной карты 18 тысяч рублей

Две юные ямальчанки украли чужую карточку и потратили с нее деньги. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2026 года 17-летняя девушка похитила банковскую карту знакомого и предложила своей 18-летней подруге обналичить её.

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