Две ямальчанки потратили с украденной карты 18 тысяч рублей

Две юные ямальчанки украли чужую карточку и потратили с нее деньги. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2026 года 17-летняя девушка похитила банковскую карту знакомого и предложила своей 18-летней подруге обналичить её.