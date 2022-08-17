Нанесены удары по базе размещения украинских войск в Затоке Одесской области

Украинская сторона продолжает попытки восстановления моста через Днестровский лиман. Напомним, что по этому мосту наносились несколько ракетных ударов, в результате чего он пришёл в состояние, при котором его эксплуатация перестала быть возможной.
Украинская сторона продолжает попытки восстановления моста через Днестровский лиман. Напомним, что по этому мосту наносились несколько ракетных ударов, в результате чего он пришёл в состояние, при котором его эксплуатация перестала быть возможной.
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