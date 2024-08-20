Чиновник из ЕЦБ предположил неизбежное снижение ставки из-за необходимости поддержания роста

Глава финского центробанка и член руководящего совета ЕЦБ Олли Рен отметил, что достижение целевого показателя инфляции в 2% в этом году по-прежнему выглядит нестабильным, несмотря на существенное снижение с октябрьского пика 2022 года (10,6%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии