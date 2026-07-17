Коган назвал кризис на фондовом рынке РФ кризисом отчаяния

Индекс Мосбиржи за три месяца упал более чем на треть, опустившись с 2900 до 2000 пунктов. Экономист Евгений Коган считает, что ситуацию может нормализовать заявление ЦБ об отсутствии планов дополнительного повышения ставок.
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