НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

68 подписчиков

Коган назвал кризис на фондовом рынке РФ кризисом отчаяния

Коган назвал кризис на фондовом рынке РФ кризисом отчаяния

Индекс Мосбиржи за три месяца упал более чем на треть, опустившись с 2900 до 2000 пунктов. Экономист Евгений Коган считает, что ситуацию может нормализовать заявление ЦБ об отсутствии планов дополнительного повышения ставок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии