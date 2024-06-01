Военкор: зачастую двух наших бойцов на передовой одновременно атакуют несколько дронов-камикадзе

С учетом реального дефицита боеприпасов натовского стандарта, поставку которых в нужном количестве, несмотря на все усилия, никак не могут наладить западные союзники Украины, ВСУ для атак массово используют беспилотники, в основном недорогие FPV-дроны.
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