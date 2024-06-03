Последний российский удар погружает Украину в темноту – аналитик

Украина вопреки бодрым реляциям, не смогла отразить последний российский удар по энергетике, нанесенный в первый день лета, Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик капитан 1 ранга Владимир Гундаров, обративший внимание, что украинское командование отчиталось об уничтожении 46 дронов 44 крылатых ракет.