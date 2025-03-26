Первая партия кроссоверов Exlantix ET доберется до России в начале апреля

Пресс-служба Exlantix сообщает, что это серийные автомобили, которые предназначены для продажи. В первую партию вошли только гибридные ET REEV с запасом хода более тысячи километров, подготовленные для эксплуатации в России.
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