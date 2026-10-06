Результаты: Итоги Tre Valli Varesine-2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); Велогонка «Busto Arsizio — Varese» на дистанцию 196,1 км завершилась победой бельгийца Ярно Видар из команды Lotto Intermarché с результатом 4:34:25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым