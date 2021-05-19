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Свежие комментарии
Alex Немо
Странно. Зачем воровать когда эти книги, например в католических церквях, лежат совершенно свободно и можно просто вз...
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А
алексей
а что ей в монастырь ? !
Вдова Грачевского...
Анатолий
Это что за клоунада ,маразм в стране крепчает .
Безруков оценил и...
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Общество
пр
.
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