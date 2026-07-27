Новый коррупционный скандал на Украине: в МИД вскрыты крупные хищения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 27 июля 2026 года, сообщило о подозрениях в адрес бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова и его коллег.
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