Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 016 подписчиков

Новый коррупционный скандал на Украине: в МИД вскрыты крупные хищения

Новый коррупционный скандал на Украине: в МИД вскрыты крупные хищения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник, 27 июля 2026 года, сообщило о подозрениях в адрес бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова и его коллег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии