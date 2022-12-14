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Полиция Аргентины применила газ против празднующих победу сборной болельщиков

Полиция Аргентины применила газ против празднующих победу сборной болельщиков

Сотрудники правопорядка в Буэнос-Айресе применили слезоточивый газ для разгона группы празднующих болельщиков, вышедших на улицы после триумфа национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу.

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