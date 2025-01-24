Три долгостроя исключены из столичной «Дорожной карты» проблемных объектов

Столичная Дорожная карта проблемных объектов сократилась еще на три — свои права восстановили 1068 пострадавших граждан в жилых комплексах «Легенда», «Троицкая Ривьера» и «Рависсант — Каменка» на территории Новой Москвы.
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