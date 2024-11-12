Төмәннең Яркәү районы Кәеш авылында мәчет салалар

Төмәннең «Яңарыш» газетасында «Тиздән мәчет ачылыр» дигән язма чыкты. Себер жирлегендә, табигатьнең искиткеч матур урынында - зур күл буенда урнашкан Яркәү районының Кәеш авылында Аллаһ йорты - яңа мәчет салынып килә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии