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Орловские новости

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Появились фото из сгоревшего дома возле школы №2

Появились фото из сгоревшего дома возле школы №2

Из-за пожара в заброшенном доме, примыкающем к школе №2, эвакуировали 400 человек. Огонь не перекинулся на учебное заведение.

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