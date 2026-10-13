Zotye в 2026 году получила 44 новых судебных иска

Компания Zotye Automobile («Чжунтай») раскрыла информацию о новых судебных и арбитражных делах. С 29 апреля 2026 года по дату публикации объявления компания и её дочерние структуры получили 44 новых иска и арбитражных разбирательства на общую сумму 24,21 млн юаней (примерно 303 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 13 октября).
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