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Регионы России

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Boeing планирует беспилотный полёт CST-100 Starliner к МКС к концу 2026 года

Boeing планирует беспилотный полёт CST-100 Starliner к МКС к концу 2026 года

После инцидентов во время пилотируемого испытательного полёта в июне 2024 года, при котором корабль с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), но во время сближения произошли отказы нескольких двигателей системы ориентации и были зафиксированы утечки гелия, NASA счло возврат экипажа на Starliner слишком рискованным.

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