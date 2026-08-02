Boeing планирует беспилотный полёт CST-100 Starliner к МКС к концу 2026 года

После инцидентов во время пилотируемого испытательного полёта в июне 2024 года, при котором корабль с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), но во время сближения произошли отказы нескольких двигателей системы ориентации и были зафиксированы утечки гелия, NASA счло возврат экипажа на Starliner слишком рискованным.