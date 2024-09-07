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Mash: Женщина угрожала взорвать больницу в Верхотурье Свердловской области

Mash: Женщина угрожала взорвать больницу в Верхотурье Свердловской области

В Свердловской области женщина угрожала взорвать районную больницу в городе Верхотурье. Как сообщает Telegram-канал Mash, она поднялась на второй этаж здания в отделение хирургии и заявила, что у нее с собой взрывчатка.

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