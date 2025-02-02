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Фастфуд и красное мясо: врачи рассказали, как они сокращают срок жизни

Фастфуд и красное мясо: врачи рассказали, как они сокращают срок жизни

Ученые открыли шокирующую связь: то, что мы едим, напрямую влияет на наше старение.Исследование, проведенное в Университете Ювяскюля в Финляндии, показало, что нездоровая диета ускоряет старение организма.

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