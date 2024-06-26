В России украинским мигрантам не легче, чем в Европе – Монтян

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Kostenko Natali
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за слова поддержки!!!!! Просто очень хочется донести, что не так всё просто и красиво как показывают. Очень хочется, чтобы люди знали правду!!!!
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6 час.
ШКИПЕР
Так в чём дело ? Не устраивает Россия - поезжайте в ЕС. Россия между прочим ведет войну с Укрорейхом ,да и не все россияне обеспечены жильём.
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4 час.
Мила пУХОВА
👍
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49 мин.

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