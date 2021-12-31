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Резкое потепление с дождями и не только ворвется в Украину, прогноз на 1 января: "Запахнет весной"

Резкое потепление с дождями и не только ворвется в Украину, прогноз на 1 января: "Запахнет весной"

Синоптики Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на субботу, 1 января. Во всех областях будет плюсовая температура, а также пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом (Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области).

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