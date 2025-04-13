Анчелотти о том, что матч с «Алавесом» не перенесли на субботу: «Это необъяснимо, но у «Реала» будет более 72 часов отдыха. Мы не вправе жаловаться»

Сегодня «Реал» сыграет с «Алавесом» в Ла Лиге, а в среду – с «канонирами» в Лиге чемпионов. - Среди восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов «Реал» – единственный, кто играет в воскресенье.