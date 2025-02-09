9 февраля жители Татарстана смогут наблюдать сближение Луны и Марса. Как сообщает астрономический журнал «Астроверты», это событие будет особенно заметно в Казани в 23:03 по московскому времени, когда расстояние между небесными телами составит всего 15 угловых секунд.