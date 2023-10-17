Гущин: Башня Сююмбике находится в безопасности

Разрушения кирпичной кладки башни Сююмбике имели место быть, но на данный момент ей ничего не угрожает, рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
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