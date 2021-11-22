Пойнт выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. Форвард получил повреждение в матче против «Нью-Джерси» (3:5).

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