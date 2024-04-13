С 1 по 4 апреля 2024 г. прошла ´Ярмарка целевой подготовки´с целью заключения договоров о целевой подготовки с поступающими на базе организаций-заказчиков кадров ООО ´Донатика групп´, ОАО ´Комбинат школьного питания ´Купалинка´, ОАО ´Заднепровье´, ЧТУП ´Огонек Люкс´, ЧПУП ´Красный дракон´, ОАО ´Булочно-кондитерская компания ´Домочай´.