Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Ярмарка целевой подготовки.

Ярмарка целевой подготовки.

С 1 по 4 апреля 2024 г. прошла ´Ярмарка целевой подготовки´с целью заключения договоров о целевой подготовки с поступающими на базе организаций-заказчиков кадров ООО ´Донатика групп´, ОАО ´Комбинат школьного питания ´Купалинка´, ОАО ´Заднепровье´, ЧТУП ´Огонек Люкс´, ЧПУП ´Красный дракон´, ОАО ´Булочно-кондитерская компания ´Домочай´.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх