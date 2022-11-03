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В среду на «Мастерсе» в Париже играли до 03:04 ночи

Матчи третьего игрового дня «Мастерса» в Париже закончились в 03:04 ночи по местному времени. Последними доиграли Корентен Муте и Кэмерон Норри, дошедшие до решающего тай-брейка – 6:3, 5:7, 7:6 в пользу француза.

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