ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сестра винит меня и мою готовку в том, что ее муж ушел из семьи

Сестра винит меня и мою готовку в том, что ее муж ушел из семьи

Мои взаимоотношения с сестрой резко ухудшились прошлой весной. Она просто резко перестала выходить на связь, а когда мы встречались на общих праздниках, старалась сесть подальше и отворачивалась при любой попытке разговора.

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