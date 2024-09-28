Сестра винит меня и мою готовку в том, что ее муж ушел из семьи

Мои взаимоотношения с сестрой резко ухудшились прошлой весной. Она просто резко перестала выходить на связь, а когда мы встречались на общих праздниках, старалась сесть подальше и отворачивалась при любой попытке разговора.
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