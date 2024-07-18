Популярная модель показала фигуру в леопардовом бикини

Популярная модель Лори Харви показала фигуру в купальнике на снимках с отдыха в Сен-Тропе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).