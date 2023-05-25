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Посол России Кулик: отношения Москвы и Сеула "заморожены", но есть признаки "оттепели"

Посол России Кулик: отношения Москвы и Сеула "заморожены", но есть признаки "оттепели"

Результаты предшествующего развития двусторонних отношений России и Южной Кореи оказались фактически заморожены, но Сеул посылает сигналы о готовности "разморозить" их при удобном случае, заявил посол Российской Федерации в республике Андрей Кулик.

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