Поляк год успешно скрывался от полиции, но попался, когда у него на кухне подгорела курица

На кухне пахло сгоревшей курицей, а в прихожей уже слышались тяжелые шаги полиции. Так заканчивался вечер одного романтичного поляка, который вообще-то планировал провести его наедине с любимой, но оказался за решеткой.
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