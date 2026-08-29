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Tycoon Group увеличила чистую прибыль на 183% в первом полугодии 2026 года

Tycoon Group увеличила чистую прибыль на 183% в первом полугодии 2026 года

Компания Tycoon Group Holdings Limited (код акций на Гонконгской фондовой бирже: 3390.HK), ведущий поставщик интегрированных маркетинговых и дистрибьюторских услуг, объявила промежуточные финансовые результаты за первое полугодие 2026 года.

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