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«Договорняк» нужен под расчленение страны. Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

«Договорняк» нужен под расчленение страны. Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

Западный трек во внешней политике России уже полностью исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Россия вступила в фазу острейшего противоборства с «агрессивным блоком», в который входят США, ЕС и страны-участницы НАТО.

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