Об интеграции ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН

В рамках реализации статьи 17.1 Федерального закона от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» и Правил ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, в целях повышения достоверности предоставляемых сведений и информации в государственные информационные системы, введена интеграция ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН.