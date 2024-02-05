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Об интеграции ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН

Об интеграции ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН

В рамках реализации статьи 17.1 Федерального закона от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» и Правил ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, в целях повышения достоверности предоставляемых сведений и информации в государственные информационные системы, введена   интеграция ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН.

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