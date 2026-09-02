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Царьград

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Росстат: с 24 по 31 августа бензин в России подорожал до 77,76 рублей

Росстат: с 24 по 31 августа бензин в России подорожал до 77,76 рублей

С 24 по 31 августа 2026 года стоимость бензина в России увеличилась на 71 копейку, достигнув 77,76 рубля за литр.

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