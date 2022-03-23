Григорий Бабаян: «В ЦСКА ты должен находить в себе мотивацию на каждый матч и отдавать себя полностью команде, клубу, болельщикам»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал об усилении армейцев и атмосфере в клубе. - ЦСКА удачно стартовал во второй половине сезона.

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