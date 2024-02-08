Ремонт ул. Ленина в Орле обошёлся подрядчику двумя годами лишения свободы

За хищения при ремонте улицы Ленина в Орле гендиректора подрядчика приговорили к сроку. Накануне, 7 февраля, Советский райсуд вынес приговор бывшему гендиректору подрядной организации «ЭкоТех», которая занималась ремонтом улицы Ленина в Орле в 2016 году.