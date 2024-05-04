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Антонио Кассано: «У Аллегри есть 4-5 друзей в прессе, которые пишут все, что он скажет. Он хочет похвалы и просит их помочь ему остаться на работе»

«Есть тренеры, которых защищает пресса, а у Аллегри есть четыре-пять друзей, которые пишут все, что он им скажет.

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