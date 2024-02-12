Немецкий философ Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к мировому хаосу и к конфликту на Украине.
Алиханов: в мировом хаосе и конфликте на Украине виноват философ Кант
Комментарии
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АндрейБорков
Помните, как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Воланд на Патриарших говорил председателю МОССИЛИТА Берлиозу и поэту Ивану Бездомному - ....говорил же я ему(Канту), за завтраком, умно, но уж больно за мудрено, над Вами потешаться будут.... Примерно нечто подобное сейчас мы слышим и от губернатора Калининградской области, что Кант во всем виноват. А может и правда, Кант не послушал Воланда, тогда за завтраком?
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17 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Пиарщик
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7 час.
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