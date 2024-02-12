Алиханов: в мировом хаосе и конфликте на Украине виноват философ Кант

АндрейБорков

Помните, как у Булгакова в "Мастере и Маргарите" Воланд на Патриарших говорил председателю МОССИЛИТА Берлиозу и поэту Ивану Бездомному - ....говорил же я ему(Канту), за завтраком, умно, но уж больно за мудрено, над Вами потешаться будут.... Примерно нечто подобное сейчас мы слышим и от губернатора Калининградской области, что Кант во всем виноват. А может и правда, Кант не послушал Воланда, тогда за завтраком?