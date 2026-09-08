В Севастополе расследуют мошенничество при строительстве котельных

Подрядчик незаконно израсходовал средства на котельные в Севастополе. Прокуратура Ленинского района провела проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» на строительство блочно-модульных котельных.
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