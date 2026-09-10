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Царьград

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Посольство России попросило Латвию усилить безопасность на выборах

Посольство России попросило Латвию усилить безопасность на выборах

Российское посольство в Латвии обратилось к властям с просьбой обеспечить дополнительную безопасность русских граждан на выборах в Госдуму 18-20 сентября 2026 года, рекомендовав иметь при себе оба паспорта для проверки документов.

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