Взвешивание перед UFC on ABC 7: Нурмагомедов легче Сэндхагена, Шара Буллет перевесил Олексейчука

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В Абу-Даби (ОАЭ) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC on ABC 7. В главном событии ивента состоится поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым.